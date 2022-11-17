Собянин подписал постановление о дополнительной поддержке столичных экспортеров

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительной поддержке московских экспортёров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новые меры поддержки предприятий-экспортеров. Столичным производителям, отправляющим свою продукцию за рубеж, из бюджета возместят часть затрат по контрактам 2022 года.

«Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года. Ранее возмещению подлежали документально подтвержденные экспортерами затраты только за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подана заявка. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Компании смогут получить компенсацию на сумму до 3 миллионов рублей. При этом ее размер не должен превышать 50% от объема экспортной выручки и налогов, перечисленных в городской бюджет.

«В 2019-2021 годы было одобрено 94 заявки на общую сумму 72 миллиона рублей», - уточнили в пресс-службе.

Мера поддержки для предприятий-экспортеров вводится в условиях давления западных санкций и сложной экономической ситуации. Многие производители потеряли своих постоянных покупателей и сейчас меняют географию экспорта. Возможность компенсировать часть затрат за этот год поможет экспортерам выйти на новые международные рынки и сохранить темпы развития бизнеса.

Москва входит в пятерку крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта. Совокупный экспорт товаров и услуг столицы по итогам 2021 года составил 17,4 триллионов рублей, в том числе 15,3 триллиона рублей пришлось на экспорт товаров и 2,1 триллиона рублей – услуг. В рейтинге крупнейших городов мира по объему экспорта Москва занимает четвертую строчку

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, несмотря на уход с российского рынка некоторых западных брендов, количество предприятий в столице выросло на 20%. По словам главы города, рост обеспечили федеральные и региональные меры поддержки производителям, а также спрос на импортозамещение. Мэр столицы отметил, что в Москве сейчас работают около 14 тысяч предприятий.

«Москва в общем представлении не промышленный город, но на самом деле - номер один в промышленности, в обрабатывающей промышленности. 700 тысяч работающих, около 14 тысяч предприятий: фармацевтика, пищевая, авиационное, космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектроника», - подчеркнул Сергей Собянин.

В планах столичного правительства за пять лет вывести город на первое место в России по производству фармацевтики. Сейчас в рамках офсетных договоров в Москве строят четыре фармацевтических завода. Кроме того, власти ставят перед собой цель сделать город лидером на рынке пищевой промышленности, автомобилестроения и производства стройматериалов.