Центр беспилотных авиационных систем создадут в Москве Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве создадут федеральный центр беспилотных авиационных систем. Разместить его планируют на базе индустриального парка «Руднево» в ОЭЗ «Технополис Москва», передает ТАСС. Соответствующий трехсторонний меморандум подписали на выставке «Аэронет 2035».

Меморандум подписали вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО «Платформа НТИ», спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Соглашение предполагает совместную работу по поддержке и развитию беспилотных летательных аппаратов и авиации, включая создание центра, технологическую и информационную поддержку.

Развитие данного направления поспособствует достижению максимального технологического суверенитета в области беспилотных летательных систем, отметил Денис Мантуров. Глава Минпромторга РФ добавил, что российские производители беспилотников могут претендовать на ряд мер господдержки: займы ФРП, возможность стать резидентом технопарков в сфере радиоэлектроники с 2023 года, получить промышленную ипотеку, налоговые и страховые льготы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве активно развиваются городские программы поддержки предпринимательства. По ним инвесторы создадут более 33 тысяч рабочих мест.