Ефимов: Экономия на налогах для резидентов федерального центра БПЛА в «Руднево» составит более 20% в год

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В 2023 году на востоке столицы начнет работать индустриальный парк «Руднево». В нем разместится Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БПЛА). Меморандум о его создании подписан сегодня. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, парк «Руднево» будет включен в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря этому резиденты, в том числе производители БПЛА, смогут ежегодно экономить на налогах в среднем более 20%.

«Производители беспилотников смогут воспользоваться значительными налоговыми льготами как резиденты ОЭЗ, - отметил заммэра. - Это льготы по налогу на прибыль, освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов».

По его словам, развитие беспилотных авиационных систем с каждым годом приобретает для Москвы все большее значение. Поскольку столица является одним из важнейших рынков потребления беспилотников.

«Их использует как частный бизнес, так многие отрасли городского хозяйства, - пояснил Ефимов. - В частности, при контроле хода строительства, для обследования и выявления самостроя, при создании цифровых моделей местности. Коптеры помогают оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D модель ландшафта, выявить климатические особенности местности. Все это говорит о том, что создание Центра для Москвы является не только производственной необходимостью».

Заммэра напомнил, что в городе находится много предприятий по производству беспилотников. Подписанный меморандум соберёт их на одной инновационной площадке - «Руднево». В центре БПЛА также планируется создание учебного центра по подготовке высококвалифицированного персонала. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что благодаря обучению специалистов начнётся формирование кадрового резерва отрасли БПЛА. «Совместно с ведущими вузами страны мы сможем готовить летный и технический персонал, а также повышать квалификацию обслуживающего персонала комплексов беспилотников», - сказал глава ведомства.

Стоит отметить, что построенные и введённые в этом году промышленно-производственные сооружения «Руднево» занимают площадь в целом 120 тысяч квадратных метров. При их создании учитывались требования компаний, которые планируют здесь работать.

«Индустриальный парк «Руднево» нынешним летом получил в столице статус инвестиционного приоритетного проекта, дающий его резидентам ощутимые льготы по региональным налогам, - сказал Владимир Платонов, президент МТПП. - Результаты этого продуманного шага уже видны. Размещение в «Руднево» центра производства беспилотников особенно наглядно демонстрирует, что применяемые в столице меры инвестиционной поддержки бизнеса позволяют запускать проекты, имеющие огромное значение и для столичного мегаполиса, и для всей страны, особенно при санкционном давлении».