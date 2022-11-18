Владислав Овчинский: столичный производитель начал выпуск мягкой мебели для больниц

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Городские компании обеспечивают новые учреждения здравоохранения столицы всем необходимым. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, производство специальной мебели для больниц запустили на столичной фабрике мебели «8 Марта». Продукция рассчитана для тех, кто занят уходом за больными. С помощью удобного механизма мебель фиксируется не только в положении сидя, но и лежа.

«Компания уже поставила в одну из больниц более 130 кресел-кроватей из этой серии, - отметил глава ведомства. - В ближайшее время будет выпущено еще более 500 единиц различной мебели, в том числе запустится производство диванов для нужд больниц».

По его словам, обивка кресел полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Для неё был закуплен специальный материал с высокой износостойкостью. При этом его легко подвергать санитарной обработке. Сам механизм сделан так, чтобы быстро и просто трансформировать мебель в кресло или кровать при необходимости. К тому же и запас прочности у него большой - можно пользоваться каждый день. Кстати, кровать получается просторная с местом для сна размером 66х200 сантиметров.

Как пояснил коммерческий директор фабрики Олег Билич, для силовых деталей механизма использовали сталь и бук. Спокойный сон гарантирует настил с многослойным эластичным наполнителем, обладающий ортопедическими свойствами.

«Для тех, кто ухаживает за больным, важна и функция положения «релакс», когда в кресле можно расположиться «полулежа», - уточнил представитель компании. - Отдых в таком положении будет наиболее полноценным, если необходимо бодрствовать длительное время, например, на протяжении ночи».