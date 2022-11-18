В Москве пройдет молодежный карьерный форум «Вокруг профессий» - Сергунина

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Два дня, 23 и 24 ноября, в столице будет проходить второй молодежный профориентационный форум «Вокруг профессий». Его организуют в рамках программы трудоустройства «ВРаботе» проектного офиса «Молодежь Москвы». Куратором выступает Комитет общественных связей и молодежной политики города. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие поможет молодым людям в выборе специальности в перспективных сферах и поступлении в высшие учебные заведения. Участниками могут стать ученики старших классов школ и студенты колледжей в возрасте от 14 до 22 лет. Заявки принимаются на официальной странице проекта в сообществе «ВКонтакте».

«Предыдущий форум “Вокруг профессий” показал большую заинтересованность молодежи в подобных профориентационных программах. На этот раз ребята вновь встретятся с экспертами из разных сфер и представителями столичных вузов. Прямое общение поможет им определиться с будущей специальностью и узнать о перспективах карьерного роста», - отметила Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

Образовательный марафон состоит из двух тематических блоков:

- ознакомительный - с профориентационными тестированиями, консультациями экспертов, лекциями по разным темам, к примеру, о выявлении в себе склонности к гуманитарным или техническим дисциплинам. Лекции также проведут эксперты одного из партнеров - компании VK. На них объяснят, чем занимаются разработчики и как построить карьеру в сфере информационных технологий. Кроме того, на презентациях крупнейших столичных вузов расскажут о поступлении и некоторых направлениях подготовки, таких как дизайн, гостиничное дело, менеджмент, социология, психология и международные отношения;

- практический - с мастер-классами и воркшопами. Участники узнают, например, о работе в кадре, приемах актерского мастерства, съемках качественного видео без оператора, звукорежиссера и ассистентов, а также об основах ораторского искусства и кибербезопасности.

На встречах с потенциальными работодателями молодежи расскажут о возможностях и преимуществах организаций и предприятий. В их числе - правительство Москвы и представители технологического бизнеса.