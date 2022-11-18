Тело убитой женщины нашли возле жилого дома на юго-западе Москвы

Тело убитой нашли рядом с домом, в котором она жила Фото: прокуратура Москвы

На юго-западе Москвы утром 18 ноября нашли убитую девушку 1993 года рождения, сообщает Телеграм-канал ГСУ СК РФ по Москве. Ее тело находилось возле одного из жилых домов на Севастопольском проспекте в Зюзино, в котором она и проживала. По предварительным данным, она умерла от множественных колото-резаных ранений, которые неизвестный или неизвестные нанесли ей в грудь.

- Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения, - говорится в сообщении ведомства.

На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор, уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы. По предварительным данным, накануне девушка обращалась в полицию. Она сообщила, что ее преследуют, пишут РИА Новости. Отреагировали ли стражи порядка на заявление, неизвестно.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность предполагаемого убийцы.

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