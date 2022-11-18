Мария Багреева: уверенность в стабильности экономики Москвы позволяет сохранить ключевые приоритеты развития столицы

Фото: Мария Багреева на коллегии УФНС г. Москвы. Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

«Благодаря диверсификации экономики и эффективной налоговой политике бюджет города остаётся социальным – в ближайшие три года более половины расходов будет направлено на такие сферы как образование, здравоохранение, социальная поддержка москвичей. Не будет остановлен ни один крупный проект городского развития – продолжится строительство метро, развитие дорожно-транспортной сети и другие проекты», – сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе выступления на заседании Коллегии управления Федеральной налоговой службы по городу Москве.

Стабильность городской экономики и высокое качество администрирования налоговых платежей позволили нам сохранить положительную динамику доходов бюджета города. Основная часть налоговых поступлений – почти 99% – приходится на НДФЛ, налог на прибыль организаций, имущественные налоги и специальные налоговые режимы.

«По итогам трех кварталов текущего года налоговые поступления составляют 89 процентов доходов московского бюджета. Общий объём налоговых платежей в январе–сентябре 2022 года составил 2,3 триллиона рублей, что на 13 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Почти половину налоговых поступлений формирует НДФЛ – 1,1 триллиона рублей, что на 17,4 процента выше показателя трёх кварталов 2021 года. Объём налога на прибыль вырос на 6,3 процента и составил 844 миллиарда рублей. Рост имущественных налогов составил 13,9 процента – до 164 миллиарда рублей. На налоги по специальным налоговым режимам приходится 152 миллиарда рублей, что на 23,9 процента больше прошлогоднего показателя», - добавила Мария Багреева.

Данные налоговой статистики ФНС позволяют проводить оперативную оценку состояния отдельных отраслей экономики города, рынка труда, потребительской активности и доходов граждан. Анализ таких данных помогает разрабатывать своевременные и эффективные меры поддержки.

«Так, в этом году общий объём антикризисного плана поддержки населения и бизнеса составляет 101,6 миллиарда рублей, в том числе 48,6 миллиарда рублей выделено на поддержку столичного бизнеса. Это льготные кредиты, поддержка занятости, субсидии предприятиям и отсрочки по уплате обязательных платежей в бюджет города», – резюмировала Мария Багреева.