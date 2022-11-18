Вильфанд: потепление ожидается в Московском регионе с 22 ноября

Потепление ожидается в Московском регионе с 22 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со следующей недели в Москве и Московской области ожидается значительное потепление с температурой воздуха выше нуля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Согласно прогнозу Вильфанда, в Москву и Подмосковье снова вернётся тепло, вопреки ожиданиям многих синоптиков. Ранее сообщалось, что в столичный регион уже окончательно пришла зима, и потепления не будет.

Так, со вторника следующей недели (22 ноября) ожидается потепление до +3 градусов тепла. Стоит отметить, что температура будет скачкообразной, и за день она может меняться с -2 градусов до +3, что чревато образованием ледяной корки на дорогах и тротуарах, сосулек на крышах домов.

Вильфанд также заявил, что 22 ноября стоит ожидать осадки, но будет ли это снег или дождь, пока говорить сложно.

«Высота снега будет 12-15 сантиметров к этому времени, но он легкий и пушистый. Если бы он был плотный и залежавшийся, потребовалось бы большее количество тепла», - отметил метеоролог.

Ранее KP.RU сообщал о том, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 18 ноября, Москву ждут снежные заносы и метели.