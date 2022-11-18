Андрей Бочкарёв: Практика архитектурных конкурсов в столице будет продолжена

Москва по-прежнему будет объявлять архитектурные конкурсы, которые помогают городским властям выбрать самые интересные проекты. Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей "Москва".

Несмотря на западные санкции, Москва по-прежнему будет объявлять архитектурные конкурсы, которые помогают городским властям выбрать самые интересные проекты и поддержать новаторские идеи. В таких конкурсах традиционно участвуют не только российские, но и зарубежные архитекторы и дизайнеры.

«Москва, без сомнений, один из самых красивых и ярких городов мира. Во многом уникальность российской столицы объясняется выдающейся и запоминающейся архитектурой. Только за последние годы в нашем городе появились несколько шедевров мирового уровня», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Сейчас в столице мультимедийной выставкой завершается фестиваль архитектурного образования и карьеры «Открытый город». В рамках фестиваля прошел конкурс лучших студенческих работ. Свои проекты на нем представили молодые архитекторы выпуска 2022 года.

«Студенты-архитекторы обязательно должны получать опыт работы в открытой конкурентной среде, которая позволяет выбрать наиболее подходящие решения, как с эстетической, так и с технической точек зрения. И мы будем рады увидеть работы конкурсантов «Открытого города» уже на состязаниях опытных мастеров», – заявил Андрей Бочкарёв.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова (Группа компаний «Мосинжпроект» – участник ключевых градостроительных программ столицы), холдинг широко использовал архитектурные конкурсы для создания облика новых станций Московского метро. В частности, было проведено шесть международных конкурсов на дизайн станций столичной подземки.

«Профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. К тому же, участвуя в отраслевых конкурсах, специалисты не только демонстрируют освоенные компетенции, но и делятся с коллегами уникальным опытом», – отметил Юрий Кравцов.

Архитектурные конкурсы в столице начали проводиться почти сто лет назад. Например, еще в 1930-х годах советские власти устраивали первые конкурсы на лучший дизайн станций метро. В наши дни инициатором проведения состязаний для архитекторов стал мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник предложил возобновить эту традицию.

«Результат уже реализованных конкурсных проектов превзошел все ожидания – архитектура новых станций неизменно вызывает восхищение как у профессионалов, так и обычных пассажиров московской подземки, - отмечает заместитель генерального директора по инжинирингу АО «Мосинжпроект» Михаил Надот. - Именно конкурсы дают возможность изучить последние тенденции в архитектуре и их оригинальное авторское применение».

Группа «Мосинжпроект» стала официальным партнером мультимедийной выставки в рамках фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город». Инициатором его проведения выступил Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.