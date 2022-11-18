Более 80% москвичей поддержали предложение Собянина не отказываться от новогодних праздников

Москву украсит новогодняя иллюминация, но фейерверков и больших уличных концертов в этом году не будет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 80% жителей столицы поддержали предложение мэра Москвы Сергея Собянина не отказываться от новогодних праздников. Голосование по формату новогодних мероприятий проводилось на сайте «Активный гражданин». Сергей Собянин поблагодарил его участников за поддержку. По словам мэра, за два дня свои голоса на портале отдали больше 300 тысяч человек.

«На протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. За два с половиной дня свое мнение высказали около 300 тысяч человек», - рассказал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр столицы пообещал, что при подготовке к новогодним праздникам все пожелания москвичей будут учтены.

«Спасибо, друзья, за активную позицию. Ваше решение будет реализовано», - написал глава города.

Сергей Собянин сообщил, что встреча Нового года в столице в этом году будет посвящена защитникам Родины. Москва воздержится от фейерверков и уличных концертов, однако город будет красиво украшен, в нем будет царить праздничная атмосфера.

«Встречу Нового, 2023-го года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», - написал столичный градоначальник.

В этом году на «Елку Мэра» и другие новогодние представления пригласят детей мобилизованных москвичей, а также ребятишек, приехавших из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонской области. В столице пройдет традиционный рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество», в мероприятиях которого примут участие семьи участников СВО: для них организуют утренники, праздничные экскурсии и другие активности. Родственники военнослужащих смогут бесплатно посетить каток на ВДНХ и спектакли в городских театрах.

Сергей Собянин рассказал, что в этом году на фестивальных площадках и парках пройдет сбор гуманитарной помощи. Дети с помощью почты Деда Мороза смогут отправить новогодние открытки участникам СВО. Часть прибыли бизнеса и все доходы городского бюджета от новогодних мероприятий будут направлены на поддержку военнослужащих и восстановление новых территорий.

Мэр отметил, что столица будет рада гостям из других регионов России и из-за рубежа, которые в дни новогодних праздников приедут в Москву.

«Ведь, несмотря на любые невзгоды, наш город всегда остается открытым и дружелюбным», - отметил Сергей Собянин.