Ефимов: По проекту комплексного развития территории в Беговом районе Москвы создадут 25 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Гаражи, несколько городских учебных заведений и закрытые производственные площади. Вот и все, что можно увидеть сейчас на участке в Беговом районе столицы. Он находится на пересечении Ленинградского проспекта, Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на этой площадке в более чем 63 гектара разместится современный квартал. По программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий в нем создадут всю инфраструктуру, необходимую горожанам для работы и жизни. Такой проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.

«Инвестиции в комплексное развитие участка превысят 300 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ожидаемый бюджетный эффект оценивается в 12 миллиардов рублей в год в текущих ценах. Благодаря реализации проекта в столице появится 25 тысяч новых рабочих мест».

Редевелопментом участка вправе заняться правообладатели находящейся на нем недвижимости, городской оператор или инвестор, выбранный на торгах.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в новом квартале возведут общественно-деловые и социальные строения. Их площадь - около 940 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь появится и жилье на 1,4 миллиона квадратных метров. По проекту КРТ в этом районе также построят физкультурно-оздоровительный центр, здание полиции, отделения банков, офисы и магазины.

«На участке ещё разместятся несколько школ для 2,1 тысячи учеников, детских садов для 750 воспитанников и городская поликлиника на 750 посещений в смену, - уточнил Гаман. - Образовательные учреждения, которые сейчас находятся на территории, также будут продолжать работать после реорганизации участка».

Напомним, проекты КРТ позволят дополнительно создать в столице порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Вложения составят в целом семь триллионов рублей. В городской бюджет поступят около трех триллионов рублей. КРТ уже подписаны для таких площадок, как «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». В этом списке также прекращенная стройка в Тропарево-Никулино на западе города, заброшка в Тимирязевском районе столицы, бывшие промзоны «Тёплый Стан» и «Автомоторная». Город определился с КРТ ещё нескольких зон - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево» и участка на проспекте Маршала Жукова.