Ефимов: В Москве увеличился выпуск мясных продуктов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства мясных продуктов в столице. Напомним, в городе действуют более 200 компаний пищевой промышленности. Они активно наращивают мощности, что позволяет обеспечить разными деликатесами и москвичей, и жителей других регионов.

«Только мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил заммэра.

По его словам, поставки заказчикам продукции с января по сентябрь 2022 года увеличились на шесть процентов - до 89 миллиардов рублей. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что в этом году в столице уже произвели более 106 тысяч тонн копченых колбасных изделий – на 26 процентов больше, чем годом ранее.

«Мясных полуфабрикатов за этот период выпустили на 5,4 процента больше – 77 тысяч тонн, - уточнил глава ведомства. - Такая динамика обусловлена широкой поддержкой города производителей продуктов питания, в частности, мясных изделий».

Напомним, для роста промышленного потенциала Москвы город выделяет без торгов инвесторам землю для масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Среди таких проектов - строительство более десяти предприятий пищевой отрасли. Например, для производства кондитерских изделий, макарон, специй и приправ, органической и хлебобулочной продукции. Кроме того, в столице возведут мясоперерабатывающий завод и некоторые другие сооружения.

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