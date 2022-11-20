За сутки в Москве выявили 808 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 246 635 случаев заболевания COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за прошедшие сутки выявили 808 новых случаев заражения коронавирусов. Днем ранее в столице зарегистрировали 727 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 20 ноября.

В стационары попали 144 жителя, еще 631 пациент выздоровел. От ковида умерли 12 человек. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 246 635 случаев заболевания COVID-19, вылечились 3 055 419 горожан. Вирус унес жизни 46 855 человек.

В России за последние 24 часа выявили 5217 заразившихся, госпитализировали 641 человека, 4443 россиянина выздоровели, 59 – умерли.

Ранее KP.RU сообщал, что в Московской области врачи за сутки выявили 181 нового заболевшего коронавирусом. Госпитализация потребовалась 35 пациентам, от болезни скончались пять человек, еще 77 граждан вылечились после болезни. Всего регион потерял 15 430 жителей из-за коронавируса.