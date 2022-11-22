Ефимов: В Зеленограде построят завод по выпуску паркета

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о создании в столице завода по производству паркетной доски. Его возведут в Зеленограде в бывшей промзоне «Малино» в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Застройщик ООО «Компания Паркет Вюрдек» уже получил разрешение на сооружение деревообрабатывающего производственного комплекса. Город выделил ему участок в аренду без торгов. Общая площадь будущего предприятия - 6,4 тысячи квадратных метров.

«В строительство инвестор планирует вложить 650 миллионов рублей», – отметил заммэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что проект позволит дополнительно создать в столице 130 рабочих мест.

«Планируемые ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составят 41,3 миллиона рублей в текущих ценах», – добавил глава ведомства.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководителяь Департамента городского имущества Максим Гаман, промышленные компании постоянно получают помощь города в размещении производства. Для тех, кто занимается МаИП, столица выделяет без торгов участки в аренду с 2016 года. Такие решения принимает Градостроительно-земельная комиссия.

«Для нового деревообрабатывающего производства город предоставил 1,1 гектара земли, - уточнил Гаман. - Завершить возведение объекта инвестор должен до сентября 2025 года».

ВАЖНО

На Инвестиционном портале Москвы принимаются заявки на размещение предприятия в столице. Помимо этого, желающим локализовать производство помогает Центр поддержки промышленности. Обращения можно адресовать по телефону +7(495) 630-00-00 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 или по электронной почте industrysupport@mos.ru.