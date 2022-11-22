Овчинский: Команда из Москвы впервые одержала победу во всероссийском конкурсе «Кибердром»

Слева направо: Владислав Овчинский, Никита Шевченко, участник «Сила Ила», Олег Бочаров Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований “Кибердром”». Абсолютным лидером стала команда «Сила Ила». В ней собрались школьники и студенты учебных заведений Москвы, а также молодые специалисты промышленных предприятий. Вручение наград состоялось 18 ноября. Лауреатов отметили дипломами от Министерства промышленности и торговли РФ, а также благодарственными письмами от Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Напомним, конкурс проводится с 2019 года по инициативе Минпромторга РФ в целях подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий страны, в том числе цифровой промышленности. В этом году в конкурсе участвовали 89 команд из 40 субъектов страны.

«Подобные соревнования в первую очередь учат общению и выстраиванию экосистемы, - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. - В будущем это помогает создавать свою команду профессионалов, развиваться в выбранном направлении и добиваться высоких результатов».

По его словам, такие качества важны в том числе и в развитии кибердроники. Этому сегодня придаётся большое значение. Заместитель министра напомнил о принятом недавно решении относительно создания в индустриальном парке «Руднево» единого федерального центра беспилотных авиационных систем. В нем разместятся предприятия, которые будут заниматься разработкой, производством и испытаниями беспилотных летательных аппаратов. В нем также откроют центр по подготовке персонала и школу творчества для

молодежи. Кадры для будущего центра и отрасли в целом будут воспитывать ведущие российские вузы. Их студенты уже завоевывают призовые места в тематических состязаниях.

На прошедшем конкурсе Москву представили восемь команд. Их участниками стали школьники и студенты образовательных учреждений города, а также молодые специалисты предприятий «Туполев», «Ил» и Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева.

«Несмотря на серьезную конкуренцию, две столичные команды продемонстрировали высокие способности и вышли в финал, одна из них завоевала первое место», - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, впервые одержав победу в этом соревновании, Москва ещё раз продемонстрировала интерес молодых людей к современным технологиям.