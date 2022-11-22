Ефимов: Потребительские цены в Москве снижаются четвертый месяц подряд

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

После весеннего потребительского ажиотажа в столице продолжается коррекция цен. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, дефляция наблюдается четыре месяца подряд.

«В результате в октябре, как и в сентябре, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем», - отметил заммэра.

По его словам, среди основных причин - снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары благодаря росту внутреннего производства, а также возврат к привычным логистическим связям и комфортному для импортеров курсу рубля.

«Кроме того, жители Москвы в последние месяцы проявляют сдержанность в тратах после весеннего пика потребительской активности, - уточнил Ефимов. - Это также ограничивает темпы роста цен».

Заммэра добавил, что ранее, в июле и августе, стоимость товаров и услуг стала на 0,4 процента меньше, чем в предыдущие месяцы.

Некоторыми данными поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. Известно, что цены падают по всем направлениям. Но это не коснулось услуг. Например, непродовольственные товары подешевели на 0,19 процента, продовольственные – на 0,15 процента. А услуги поднялись в цене на 0,15 процента. Виной тому рост стоимости авиабилетов, услуг связи, экскурсий и страхования.

Быстрее всего снижались цены в октябре на такие товары, как колбасные изделия, сыры, некоторые виды плодоовощной продукции, одежда, мебель и средства связи. В списке продуктов с наибольшим удешевлением лидирует морковь – на 6,3 процента, яблоки и виноград – на 4,3 процента соответственно. Среди непродовольственных товаров самое заметное снижение цены зафиксировано на пиломатериалы – 6,7 процента и смартфоны – 5,8 процента.

Из услуг больше всего упали цены на туры в другие страны. Например, в ОАЭ - на 4,1 процента, в Турцию – на 3,2 процента, в Египет – на 3,1 процента.

Как рассказали в Департаменте, в целом за 10 месяцев этого года инфляция в городе равна 10,6 процента или меньше июньского пика на 1,2 процентного пункта. Если смотреть показатели за год, то с октября 2021-го по октябрь 2022-го рост потребительских цен в столице составил 12,5 процента. Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем в целом по России.