Ефимов: В Москве инвесторы построят 11 образовательных учреждений при поддержке города

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Столичные девелоперы получают от города без торгов участки для масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Такая практика действует с 2016 года. Благодаря МаИП развивается социальная и транспортная инфраструктура, открываются дополнительные рабочие места. Кроме того, экономика города пополняется поступающими средствами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году город оформил с застройщиками 11 договоров о передаче в аренду без торгов 14,6 гектара земли. Решения были одобрены на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии.

«В рамках реализации масштабных инвестпроектов девелоперы построят в городе школьные и дошкольные образовательные учреждения, - отметил заммэра. - Они рассчитаны на 4,5 тысячи учащихся и воспитанников».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми деталями проектов. Известно, что в центре и на западе города появятся по два учебных заведения. На юге, востоке, в Новой Москве и Зеленограде - по одному. На севере столицы их запланировано больше всего - три здания.

«На улице Правды построят учебный корпус для 400 детей площадью 9,2 тысячи квадратных метров, - пояснил Гаман. - Для этого выделено 0,9 гектара земли».

По его словам, на Левобережной улице участок в 0,42 гектара займет детский сад на 200 детей. Его площадь - 1,3 тысячи квадратных метров. А участок в 0,8 гектара на Клинской улице выделен под корпус на 500 старшеклассников. Площадь здания - 16 тысяч квадратных метров.