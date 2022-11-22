На юге Москвы вместо аварийного здания появится гостиница

В планах арендатора - строительство гостиницы на освободившемся участке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полуразрушенное здание в Даниловском районе на юге столицы обнаружила Госинспекция по недвижимости. Его площадь - 456 квадратных метров. Земельный участок на Автозаводской улице, дом 24, корпус 1 был арендован организацией. Но территория и постройка давно стояли без использования. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, из-за серьезных повреждений здание внесли в перечень ветхого фонда.

«После этого совместно с собственником была составлена дорожная карта по его демонтажу и дальнейшему использованию участка, - отметил глава ведомства. - Владелец самостоятельно снес аварийное здание».

В планах арендатора - строительство гостиницы на освободившемся участке. Эта ситуация, как подчеркнул Иван Бобров, наглядно иллюстрирует совместную работу городских властей и собственников недвижимости над эффективным использованием земель.