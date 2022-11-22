Собянин утвердил проекты строительства 10 школ и детсадов в разных районах столицы

В Москве построят десять новых школ и детских садов в разных районах Москвы на средства частных инвесторов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десять новых школ и детских садов построят в разных районах Москвы на средства частных инвесторов. Проекты их строительства 22 ноября одобрил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с инвесторами создаем все больше рабочих мест в пешей доступности от новых кварталов. Утвердили проекты 10 объектов образования - их построят на частные средства. Две школы и семь садиков планируется открыть в районах Гольяново, Отрадное, Головинский, Бабушкинский, Марьино и Северное Медведково. Там смогут трудоустроиться 790 москвичей. Еще одна школа - на 170 сотрудников - будет построена в Раменках», - написал Сергей Собянин.

Программа создания новых рабочих мест стартовала в столице в 2019 году, с тех пор было заключено 27 договоров. Помимо школ и детских садов девелоперы строят в Москве торговые центры, офисные здания, отели, спортивные комплексы.

«Взамен предоставляем им льготы, в том числе снижаем для них размер платы за переоформление участков под строительство жилья. В результате город получит свыше 35,5 тысяч рабочих мест», - рассказал Сергей Собянин.

Общая площадь десяти школ и детских садов, которые собираются построить инвесторы, составит около 90 тысяч квадратных метров. Застройщики намерены вложить в эти проекты более 11,5 миллиарда рублей.

«На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме 117 миллиардов рублей», - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Напомним, в школы города этой осенью поступило рекордное число первоклассников - 119 тысяч. Всего в новом учебном году в детские сады и школы столицы пришли около 1,6 миллиона детей - на 500 тысяч больше, чем в 2010 году, когда столичное образование поставило очередной рекорд. По словам Сергея Собянина, во многом это результат демографических изменений, которые происходят в Москве. Рождаемость выросла, количество многодетных семей также увеличилось в разы. Сейчас местами в детсадах обеспечены все юные москвичи в возрасте от 2 лет 4 месяцев до 7 лет, в большинстве районов – начиная с 2 лет 2 месяцев.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы комплексного развития семи бывших промзон в разных районах Москвы. Новыми кварталами будут застроены бывшие промышленные территории «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт», «Северянин» и промзона на улице Кусковская. Сейчас эти площадки заняты в основном устаревшими складами, автостоянками и автомойками, гаражами, а также пунктами приема металлолома. На их месте построят жилые дома (в том числе по программе реновации), офисные и общественные здания, физкультурно-оздоровительные комплексы, торговые центры, кафе.