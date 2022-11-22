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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:37

«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ледяного дождя

Предупреждение продлится до полуночи 23 ноября
Сергей КУДРИН
«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ледяного дождя

«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ледяного дождя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве введён особый уровень погодной опасности, «оранжевый», характеризующийся серьёзной угрозой здоровью людей и вероятностью стихийных бедствий. Причиной стал ледяной дождь, накрывший столицу, о чем сообщают на сайте Гидрометцентра России.

Если «жёлтый» уровень погодной опасности указывает на то, что погода «потенциально опасна», то «оранжевый» уже прямо говорит, что погодные условия на улице угрожают вашему здоровью.

Предупреждение об «оранжевом» уровне в Москве было введено синоптиками из-за ледяного дождя, и продлится до 00:00 23 ноября. Напомним, ледяной дождь - это капли влаги, которые в полёте покрываются коркой льда, но внутри остаются жидкими. Падая на землю или на любую другую поверхность, они разбиваются, и вода внутри быстро превращается в скользкую, ледяную корку, покрывая собой всё, что попадёт под такой дождь.

Также до 21:00 22 ноября в Москве будет бушевать ветер с порывами до 15 метров в секунду, а до 18:00 23 ноября останется в силе предупреждение о прочих опасностях, вроде гололедицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, как ситуацию с ледяными дождями в Москве комментирует синоптик Евгений Тишковец.