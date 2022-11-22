Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машину сковало ледяным дождём

Перед дождем важно смазать уплотнители силиконовой смазкой, а стёкла обработать водоотталкивающим составом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву пришли ледяные дожди, сковывающие наледью всё вокруг, и автомобили в том числе. О том, как бороться с этой погодной напастью, и что делать, если машина уже покрылась плотным слоем льда, рассказал «Российской газете» автомобильный эксперт Егор Васильев.

По словам специалиста, прежде всего, необходимо озаботиться мерами предосторожности. Перед дождем важно смазать уплотнители силиконовой смазкой, а стёкла обработать водоотталкивающим составом. При этом щётки стеклоочистителей стоит поднять, чтобы они не примёрзли.

Аналогичная ситуация с замком, если машина открывается механическим ключом. Нужно смазать личинки, чтобы наледь не смогла на них закрепиться. В случае же, если ледяной дождь застал вас в пути, то беспокоиться вам стоит только о хорошем обзоре. Обычно обработанные стёкла, стеклоочистители и зимняя жидкость омывателя отлично справляются с этой проблемой.

Тем не менее, ледяной дождь - явление коварное, и даже перечисленные меры иногда могут не спасти от обледенения автомобиля. Тогда вам понадобится поток горячего воздуха, чтобы растопить корку и добраться до самой машины. А если не поможет, или обледенение случится в дороге - придётся остановиться и вручную сбивать лёд с щёток и стёкол.

Ранее KP.RU сообщал о том, как жители Москвы делятся фотографиями и впечатлениями от нахлынувшего ледяного дождя.

Главный редактор журнала «За рулём» рассказывает, что происходит с российским автопромом и рынком машин. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!