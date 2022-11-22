Депутаты МГД проверили уровень готовности нового комплекса для безнадзорных животных

Фото: Телеграм-канал депутата МГД Александра Козлова

В поселке Краснопахорское появился новый комплекс для содержания бездомных животных. Объект построен с учетом всех необходимых рекомендаций, включая пожелания опытных сотрудников и волонтеров. Депутаты Московской городской думы проверили уровень готовности нового комплекса, оценили условия будущего центра содержания кошек и собак.

На большой территории комплекса, которая составляет 3,4 гектаров, расположены современные просторные вольеры для содержания собак, кошек, специальные блоки для выгула щенков и возрастных собак, предусмотрен отдельный корпус для социализации и реабилитации животных.

Однако, и это еще не все. Операционная, изолятор, блок карантина, кабинеты УЗИ, стоматолога, рентген – полноценный ветеринарный центр с современным оборудованием также является частью инфраструктуры нового приюта. Обычно в приютах в лучшем случае есть небольшой веткабинет.

Ветеринарный врач Виктория Кокина отметила высокий уровень инфраструктуры приюта: «Это первый такой в России приют, лучший, здесь будет самое лучшее оборудование, оснащение на лучшем уровне. Животные имеют возможность получать комплексную помощь, начиная от профилактических процедур и заканчивая сложными хирургическими операциями, если таковые будут необходимы».

Для хвостатых созданы по-настоящему достойные и комфортные условия проживания. За здоровьем и содержанием обитателей комплекса будут следить опытные сотрудники и волонтеры. Кстати, для помощников приюта здесь предусмотрен волонтерский корпус, где можно переодеться, принять душ и отдохнуть после работы с животными. В том числе предусмотрена очень важная для желающих взять животное из приюта возможность задержаться на ночь-другую в мини-гостинице, чтобы провести больше времени с питомцами.

По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, новый приют — это долгожданная площадка, построенная по всем последним современным требованиям.

- Сделано все для того, чтобы животные, которые будут здесь содержаться, действительно чувствовали себя комфортно. Согласно проекту, приют сможет принять у себя 2700 собак и 300 кошек, и мы сегодня убедились, что все готово к открытию, - рассказал парламентарий.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что территория комплекса готова принять семьи, которые планируют взять к себе в дом собаку из приюта.

Стоит отметить, что данный центр имеет все необходимые коммуникации. Есть свет, вода, подведено отопление, установлена пожарная сигнализация и прочим. В частности, неподалёку от вольеров расположены выводы набора питьевой воды для обеспечения удобного снабжения водой животных.

На территории приюта столичные депутаты лично проверили качество воды. Они приезжали проверить слухи, что во время строительства приюта для животных не предусмотрели водопровод с питьевой водой, и животные погибнут.

- Была информация, что здесь один-единственный водозаборный узел, который предназначен только для набора технической воды. Сегодня мы увидели, что работает целая система: специальная станция водоподготовки, которая техническую воду превращает в питьевую. Мы с коллегами проверили результаты лабораторных испытаний и лично попробовали эту воду и остались довольны результатом, - заявил депутат Мосгордумы Александр Соловьев.

Новый современный комплекс практически готов к приему первых постояльцев - проводятся последние подготовительные работы