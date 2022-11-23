Московская карта «Тройка» вышла в специальном дизайне в честь 15-летия ГК «Ростех»

Карта выпущена ограниченным тиражом Фото: Департамент транспорта Москвы

Столичная транспортная карта «Тройка» вновь вышла с тематическим дизайном. На этот раз он посвящен 15-летию Госкорпорации «Ростех», сообщает Дептранс Москвы. Тираж тематического выпуска составил 50 тысяч экземпляров.

- На карте найдете самые узнаваемые разработки Госкорпорации в области микроэлектроники, авиации и транспорта, — уточняется в сообщении Дептранса.

В числе этих разработок - и московский электробус. Карты «Тройка», на которых изображен он и другие продукты «Ростеха», скоро поступят в продажу. Приобрести их будет можно в кассах на станциях БКЛ, Кольцевой линии и внутри нее.

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье выпустили коллекцию транспортных карт «Стрелка» с лимитированным дизайном. На них изображены 14 достопримечательностей Подмосковья, по одной достопримечательности на каждой карте. Тираж каждой из таких карт составил 500 экземпляров.