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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 8:46

Резиденция посла Алжира загорелась на улице Спиридоновка в центре Москвы

Из-за возгорания перекрыто движение на ул. Спиридоновка
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Очаг пожара находился на втором этаже, огонь потушили

Очаг пожара находился на втором этаже, огонь потушили

Фото: Александр ГЛУЗ

Резиденция посла Алжира загорелась на улице Спиридоновка, д.13 в центре столицы, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Причины случившегося и информация о пострадавших устанавливается. Очаг возгорания находился на втором этаже здания. К 11:26 огонь полностью потушили.

В Департаменте транспорта добавили, что из-за пожара в резиденции перекрыто движение по улице Спиридоновка. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб города. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Напомним, в здании на Спиридоновке располагается посольство Алжира. Особняк является объектом культурного наследия регионального значения. В документах она называется «Городская усадьба Гесте, начало ХХ в., архитектор Шуцман». Карл Иванович Гесте был основателем ткацкой Высоковской мануфактуры в Клину. В советские годы здесь находилась научная радиолаборатория

Ранее KP.RU сообщал, что хостел загорелся в подмосковной деревне Дубровки городского округа Солнечногорск. Площадь горения составляет 360 квадратных метров. Огонь тушат сотрудники МЧС. К работе привлекли 18 единиц техники и 61 человека. Самостоятельно эвакуировались 200 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.