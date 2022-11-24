В Марьиной Роще отремонтировали здание начала ХХ века

Постройка площадью 1,9 тысячи квадратных метров расположена на северо-востоке Москвы Фото: Олег УКЛАДОВ

Госинспекция по недвижимости Москвы установила, что здание 1937 года постройки, находилось в критическом состоянии. Собственник своими силами привел здание в порядок, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Постройка площадью 1,9 тысячи квадратных метров расположена на северо-востоке Москвы. Здание не эксплуатировалось и находилось в неудовлетворительном состоянии.

«Здание необходимо было привести в порядок. Совместно с другими городскими ведомствами мы разработали дорожную карту по его восстановлению, и собственник своими силами привел фасад здания в порядок. В будущем его включат в экскурсионный маршрут по выявленным и в дальнейшем отреставрированным ветхим объектам столицы», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В отремонтированном здании планируется открытие медицинского центра.