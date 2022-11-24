Украшения от Картье стоимостью в 1,5 миллиона попытался провезти пассажир из Баку через аэропорт Шереметьево Фото: пресс-служба Шереметьевской таможни

Незадекларированные ювелирные украшения на 1,5 млн рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже россиянина, прилетевшего из Баку. Мужчина «забыл» сообщить о двух привезенных браслетах Cartier. Об этом рассказали в пресс-службе таможни Шереметьево.

Пассажир, прилетевший авиарейсом Баку — Москва, проследовал через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Во время досмотра таможенники обнаружили у него два браслета Cartier в фирменных упаковках. Они выполнены из золота 750 пробы и инкрустированы бриллиантами. Стоимость украшений составила 1,5 млн рублей.

Россиянина задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

Ранее KP.RU писал, что пассажирка из Турции попыталась пронести через «зеленый коридор» в Шереметьево 10 бутылок элитного шампанского стоимостью 520 тысяч рублей.