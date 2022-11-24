Более 30 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на федеральные соцвыплаты в Москве

В Россию с февраля прибыли более 4,79 млн беженцев с Украины и из Донбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва предоставляет социальную помощь жителям новых территорий и гражданам Украины, приехавшим в столицу. Кроме того, городские власти помогают оформить федеральные выплаты и выплаты из бюджета Ростовской и Воронежской областей. Обратиться за помощью можно в семейный центр «Семья», расположенный по адресу: Скорняжный переулок, дом 4. В нем работает пункт приема документов на федеральные социальные выплаты. Здесь же можно оформить СНИЛС, проконсультироваться по поводу записи ребенка в школу или детсад и попросить помощи в поисках работы. Тем, кому это необходимо, опытные психологи оказывают психологическую поддержку.

По словам главы Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Евгения Стружака, столичные власти делают все возможное, чтобы социальную помощь получили все нуждающиеся в ней граждане.

«Для этого на базе филиала «На Скорняжном» семейного центра «Семья» мы открыли пункт приема документов на федеральные социальные выплаты для людей, которые приехали из новых регионов, а также граждан Украины. В пункт уже обратились более 30 тысяч человек. Более 23 тысяч уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из бюджета Ростовской и Воронежской областей, почти 10 тысяч жителей - единовременную и ежемесячные соцвыплаты по указу президента России. При необходимости специалисты помогают обратившимся и по другим вопросам», - рассказал Евгений Стружак.

Пункт приема документов открыт в будние дни с 9 до 18 часов. Предварительную информацию можно получить по телефону: +7 499 975-23-33. В центре «Семья» создали все условия для комфортного приема посетителей. В здании организовали зоны первичных консультаций и приема заявлений, а также оборудовали удобную комнату матери и ребенка.

По словам специалистов центра, большинство обращений посетителей связано с подачей заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, предоставляемую соцзащитой Ростовской и Воронежской областей. Принятые от посетителей заявления столичная соцзащита передает в федеральные органы исполнительной власти или отправляет в указанные регионы. Кроме того, в центре приема документов «На Скорняжном» можно подать заявление на единовременные и ежемесячные социальные выплаты, которые предоставляются по указу президента России.

Ранее заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский сообщил, что в Россию с февраля прибыли более 4,79 млн беженцев с Украины и из Донбасса. В их числе - более 712 тысяч детей. В 59 регионах страны сейчас действуют более 850 пунктов временного размещения. В них проживают более 41 тысячи беженцев, в том числе более 12 тысяч детей. Россия выплатила вынужденным переселенцам с Украины более 11 миллиардов рублей.

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