Новогодняя почта откроется в Центральном детском магазине на Лубянке 4 декабря, фото: Анна Горенкина

Первый пункт новогодней почты откроется в Москве 4 декабря, в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичной Почты России.

Открытие первого пункта новогодней почты приурочили к Дню заказов подарков и написания писем Деду Морозу. На открытии будет присутствовать сам Дед Мороз из Великого Устюга. Вместе с сотрудниками Почты России он достанет первую партию писем из почтового ящика, который установили в ЦДМ в галерее Улица сказок.

Из новогоднего отделения почты можно отправлять письма в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза, и сделать это сможет любой желающий. Работать почта будет с 10:00 до 22:00 каждый день.

В пресс-службе Почты России отметили, что ЦДМ выбран первым местом открытия новогодней почты неспроста - это место у многих ассоциируется со счастливым детством, и в целом является одним из излюбленных мест москвичей для семейного досуга.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Дед Мороз исполнит три желания из писем детей, которые те оставляли в почтовом ящике на ВДНХ.