Расписание поездов МЦД-1 изменится, а «Аэроэкспресс» не будет ходить в Шереметьево 26-27 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 и 27 ноября вагоны «Аэроэкспресс» не будут ходить от и до аэропорта Шереметьево, а расписание поездов МКД-1 претерпит значительные изменения. О причинах вынужденных неудобств сообщает пресс-служба администрации Москвы.

В ближайшие выходные, 26-27 ноября, рабочие будут готовить к запуску инфраструктуру линий северного терминального комплекса в аэропорту Шереметьево, а также начнутся строительные работы для возведения ТПУ «Лианозово», из-за чего жителей Москвы ждёт около 17 часов неудобств.

26 ноября, и в первую половину 27 ноября, «Аэроэкспресс» не будет ходить от и до Шереметьево. Поезда МЦД-1 будут ходить реже, порой с интервалами до часа, а некоторые и вовсе отменят.

Пассажирам, которые торопятся в Шереметьево в указанные даты, рекомендуют пользоваться экспресс-автобусами от станции метро «Ховрино», ну а подробное расписание всех поездов можно посмотреть на официальном сайте ЦППК.

23 ноября KP.RU подробно сообщал о том, по каким направлениям будут отменены поезда, а также о том какие будут интервалы движения на Савёловском и Белорусском направлении.