На ВДНХ стартует новый зимний сезон - Сергунина

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Новый зимний сезон на ВДНХ начинается сегодня, 25 ноября. Главное событие - открытие самого большого катка в Москве. Кроме того, горожане и туристы смогут поучаствовать и в других спортивных активностях, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В новом зимнем сезоне на ВДНХ как всегда будут ждать любителей активного отдыха. Скоро там откроются тюбинговые горки и другие спортивные площадки для детей и взрослых. Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером. Рядом с ним находятся кафе, где можно перекусить. Всего на территории выставки работает больше 140 точек общепита, которые одновременно готовы принять около пяти тысяч человек», - отметила Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

В этом зимнем сезоне на ВДНХ:

- на Главной аллее - самый большой каток в Москве с площадью искусственного покрытия более 20 тысяч квадратных метров. Он способен принять 4,5 тысячи посетителей. По ледовым дорожкам можно прокатиться около знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». В программе - экскурсии на льду, занятия по фигурному катанию для детей под руководством опытных инструкторов. Среди услуг - пункты проката и заточки коньков. Еще один каток есть в парке «Останкино», его площадь - 1,8 тысячи квадратных метров.

- рядом с главным катком - кафе, в которых можно погреться и восстановить силы. В меню, к примеру, оливье, борщ, пельмени, колбаски на гриле, пончики, имбирные пряники, трубочки со сгущенкой. В других точках общепита на ВДНХ можно полакомиться блюдами русской, белорусской, паназиатской и европейской кухни;

- рядом со входом в Ботанический сад - всесезонная площадка для воркаута со всеми видами современных тренажеров для уличной гимнастики. Среди них - турники, рукоходы, рамы с кольцами, шведская стенка, брусья и другие;

- около интерактивного комплекса «Буран» - трасса длиной более 150 метров с детскими квадроциклами.

В декабре на ВДНХ откроются также две тюбинговые горки:

- перед павильоном №57 («Россия — моя история») - высотой семь метров и длиной 80 метров, с подъемником для «ватрушек» и пятью спусками. Для катания детей от трех лет;

- в парке «Останкино» - высотой 6,25 метра и длиной 16 метров. По традиции в «Останкино» появятся и специальные трассы для любителей лыжных прогулок с пунктами проката лыж, палок и ботинок. Маршруты будут работать в зависимости от погоды.