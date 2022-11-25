Вице-мэр Ефимов: развитием бывшей промзоны «Теплый Стан» займется инвестор из Архангельска

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На городском аукционе выбран инвестор для комплексного развития участка бывшей промзоны «Теплый Стан». Программой КРТ активно интересуются застройщики из других регионов. К тому же они могут участвовать в столичных торгах. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, победителем аукциона стала компания из Архангельска “Специализированный застройщик “Севтехнадзор”, входящая в группу компаний “Аквилон”. Москва оформила с инвестором договор о КРТ. Согласно документу, на площади 17 гектаров появятся общественные и производственные сооружения.

«Вложения инвестора в проект оцениваются в 17 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – более чем в 1,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В результате в столице появится свыше 4,4 тысячи новых рабочих мест».

Пока на участке в «Теплом Стане» в основном расположились склады, автосервисы и стоянки спецтехники. Программа предусматривает выплату компенсации правообладателям недвижимости. Сумма будет в размере ее рыночной стоимости.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что контракт с застройщиком подписан на десять лет.

«За это время инвестор должен возвести на участке научно-производственные объекты общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, - пояснил Гаман. - Также там планируется разместить спортивные объекты, магазины, отделения банков и точки общепита».

Инвестор уже приступил к разработке проекта планировки территории.

Напомним, благодаря КРТ Москва получит порядка 550 тысяч новых рабочих мест. В проекты будет инвестировано семь триллионов рублей. При этом бюджет столицы пополнится на сумму около трех триллионов рублей. КРТ намечено в бывших промзонах «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». В этом списке также закрытая стройка в Тропарево-Никулино на западе столицы, заброшка в Тимирязевском районе Москвы, бывшие промзоны «Тёплый Стан» и «Автомоторная». Помимо этого, запланировано еще несколько КРТ - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево», а также участка на проспекте Маршала Жукова.