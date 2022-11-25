Участниками вебинара о добровольном демонтаже самостроя стали около 200 человек

Участники вебинара узнали подробнее о порядке и сроках сноса стихийных сооружений Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице состоялось онлайн-мероприятие «Порядок добровольного демонтажа самовольно возведенных объектов, находящихся в частной собственности». Среди его экспертов - представители столичного Росреестра, Комитета государственного строительного надзора Москвы, Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Перед участниками выступили также организаторы вебинара – специалисты Госинспекции по недвижимости. Например, начальник Управления контроля за объектами недвижимости по Северо-Западному округу Госинспекции по недвижимости Дмитрий Ракитин разъяснил, что считается самовольной постройкой. Он также рассказал о действующих правовых нормах и алгоритмах выявления самостроя в столице.

Участники вебинара узнали подробнее о порядке и сроках сноса стихийных сооружений. На эту тему выступил заместитель директора ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Антон Ефремушкин. Кроме того, он перечислил документы, необходимые для получения ордера на снос, а также последовательность действий по демонтажу самостроя.

Эксперты Комитета государственного строительного надзора Москвы, ОАТИ и Росреестра объяснили, что нужно для оформления документов при демонтаже силами правообладателя. Слушатели вебинара также узнали о снятии самовольной постройки с кадастрового учета по итогам проведенных работ и основании для такой процедуры.

Некоторыми важными деталями процедуры сноса самостроя поделилась заведующая Сектором рассмотрения уведомлений о сносе объектов капитального строительства Мосгосстройнадзора Светлана Фирсова. По ее словам, перед началом демонтажа нужно не менее чем за семь рабочих дней до старта работ направить в Комитет уведомление о будущем сносе. К этому надо добавить не только правоустанавливающие документы, но и ещё в большинстве случаев результаты и материалы обследования объекта и проект организации работ по сносу. Как уточнила эксперт, это не касается строений ИЖС, садовых домов и хозяйственных построек, а также сооружений, не считающихся капитальными.

Правила снятия объекта с кадастрового учета и основания для такой процедуры обсудил с участниками вебинара заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения Росреестра по Москве Денис Тицкий. Известно, что процесс снятия с кадастрового учета можно запустить на основании заявления и акта обследования с его предоставлением.

«Важно, что документ подготавливается кадастровым инженером в результате проведения профильных работ и должен соответствовать требованиям по его содержанию и подготовке, установленными соответствующим приказом Росреестра, - отметил эксперт. - Также основанием может служить вступившее в законную силу судебное решение».

По итогам выступлений участники смогли задать спикерам интересующие вопросы. Среди них, например, о возможности ускорения сноса в рамках действующего регламента, наличии методических рекомендаций к разработке проекта сноса, правилах демонтажа в случае спора хозяйствующих субъектов, получении собственником акта о сносе.

В планах Госинспекция по недвижимости - дальнейшее проведение таких вебинаров вместе с другими ведомствами.