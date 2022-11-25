В правительстве Москвы рассказали о помощи женщинам с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России каждое последнее воскресенье ноября отмечают День матери. В 2022 году этот день выпал на 27 ноября. В преддверии праздника на официальном сайте мэра Москвы рассказали о том, как город помогает женщинам с детьми. Отмечается, что за последние годы в столице возможности для поддержки этой категории расширились.

В Москве проживают более 1,5 млн семей, в которых воспитывают около 2,2 млн детей. Всем им оказывают необходимую социальную поддержку.

В 2023 году решено увеличить на 10 процентов городские выплаты семьям с детьми. Также москвички могут рассчитывать на юридическую и психологическую помощь, а также содействие в трудоустройстве и построении карьеры.

В столице создали специальные условия для поддержки многодетных семей. В том числе благодаря этому число таких семей за последние 12 лет увеличилось в три раза — до 200 тысяч. Воспитывающих от пяти и больше детей отдельно отмечают почетным знаком «Родительская слава города Москвы».

Сейчас в столице реализуют пилотный проект по неинвазивному пренатальному тестированию (НИПТ). Те женщины, которые находятся в зоне риска по хромосомным заболеваниям, могут бесплатно сдать анализ крови и узнать, насколько высок риск патологии у ребенка.

В Москве работают пять перинатальных центров, которые позволяют оказывать помощь беременным на самом высоком уровне. А документы на ребенка оформляют в центрах госуслуг.

Также в столице находится 26 городских организаций поддержки семей с детьми: 23 семейных центра, Кризисный центр помощи женщинам и детям и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».