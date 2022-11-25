Почти килограмм героина нашли автоинспекторы за пазухой у пассажира такси на МКАД

Подозреваемый в покушении на сбыт героина находится под стражей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве инспекторы ГИБДД обнаружили почти один килограмм героина у пассажира такси, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль такси для проверки документов на МКАД в Северном Измайлово. Во время беседы с водителем правоохранители заметили, что пассажир сильно нервничал. Они решили провести досмотр. Под одеждой мужчины нашли сверток с неизвестным веществом массой более 980 г. Эксперты установили, что это героин.

Личность злоумышленника установили, им оказался 34-летний житель Подмосковья. Он намеревался сбыть наркотик через тайники-закладки на территории региона.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на преступление» и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU сообщал, что почти два килограмма конопли изъяли полицейские у безработного жителя Талдома. Мужчина хранил наркотики дома в пакете и стеклянной банке.