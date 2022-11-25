Федеральные выплаты и помощь в трудоустройстве: как работает центр помощи жителям новых регионов и Украины

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Тысячи жителей Донбасса, семьи из Запорожской и Херсонской областей приезжают на мирные территории, чтобы переждать непростые времена или начать жизнь с чистого листа в новом городе. Шаг этот непростой, но власти городов понимают, что людям важна поддержка – и финансовая, и социальная, и моральная. В Москве за помощью в новый пункт приема документов уже обратились более 30 тысяч человек. Здесь можно оформить федеральные выплаты, заявление на трудоустройство и прием ребенка в детский сад.

«Удобно и комфортно: услуги в одном центре»

В Москве на базе филиала «На Скорняжном» семейного центра «Семья»открылся пункт приема документов на федеральные социальные выплаты для людей, которые приехали из новых регионов, а также граждан Украины.

- Принимаем документы на единоразовую выплату в 10 000 рублей. И здесь же заявления на ежемесячные и единоразовые выплаты в соответствии с указом президента, - рассказала Татьяна Данько, начальник Управления социальной защиты населения ЦАО Москвы.

Для комфорта посетителей здесь оборудованы зоны первичных консультаций и приема заявлений, а также организована удобная комната матери и ребенка.

- Мы с семьей приехали из города Енакиево. Муж уже нашел работу, я пока в декрете с младшим ребенком, а старшая дочка поступила учиться в Москве. Сразу и не знали, куда бежать, какие документы оформлять. Потом я узнала об этом центре, здесь рассказали о положенных выплатах и помогли с оформлением ребенка в детский сад. Мне все подсказали, какие нужны документы, все быстро и понятно. Атмосфера в центре дружелюбная, светлые интерьеры и много зелени – сразу думаешь о позитивном будущем, - рассказала Юлия, приехавшая из ДНР.

«Помощь с документами и моральная поддержка»

Обратиться в пункт приема документов могут жители новых территорий и граждане Украины, которые прибыли в столицу с 24 февраля.

- За помощью уже обратились более 30 тысяч человек. Более 23 тысяч уже получили единовременную выплату в размере 10 000 рублей, и почти 10 тысяч жителей — единовременную и ежемесячные соцвыплаты по указу президента, - рассказала Татьяна Данько, начальник Управления социальной защиты населения ЦАО Москвы.

В центре работают и другие полезные сервисы. Можно обратиться в окно Пенсионного фонда, где сразу же оформить СНИЛС. Семьи с детьми могут узнать об оформлении в детский сад и школу - специалисты столичного Департамента образования готовы ответить на интересующие вопросы.Актуальные вакансии и как попасть на курсы переквалификации - подскажут специалисты Московского центра занятости. И эти все услуги, не выходя из одного помещения.

За помощью решил обратиться и 26-летний Александр из ЛНР. Парень не смог пережить эмоциональную потерю боевых товарищей и решил приехать пожить у родственников в Подмосковье.

- Ощутимая помощь государства и таких центров, где не только формально оформляют выплаты, но ипо-человечески подсказывают очередность шагов, какие действия предпринимать по трудоустройству, - рассказал Александр из Алчевска.

В залах, где ведется прием документов,постоянно дежурят сотрудники службы Московской психологической помощи населению, которые готовы оказать моральную поддержку или провести консультацию.

- Люди приходят разные, каждый переживает стресс по-своему, в зависимости от темперамента, характера. Кого-то пугает неизвестность, ведь нужно буквально начинать жизнь с чистого листа. Переезд в другой город – это всегда стресс, требуется время для адаптации. А мы знаем, из каких регионов приехали люди, у них обостренные чувства. Наша задача помочь человеку снять стресс и понять, что он не один, ему готовы помогать, - рассказал Дмитрий Галдин, специалист Московской психологической помощи населению.

ГДЕ: Скорняжный переулок, 4. Ближайшая станция метро «Сухаревская».

КОГДА: по будням с 9.00 до 18.00. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (499) 975-23-33.