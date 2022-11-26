Музей-заповедник «Царицыно» освободили от самостроя

Музей-заповедник "Царицыно" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Усадьба «Царицыно» в районе Орехово-Борисово на юге столицы считается одним из красивейших мест в городе. Дворцовые интерьеры, оранжереи, старинный пейзажный парк с прудами и павильонами, цветники и светомузыкальный фонтан. Среди этого великолепия откуда не возьмись выросло странное здание. Его обнаружили в усадьбе специалисты Госинспекции по недвижимости. Ранее по этому адресу на Дольской улице, дом 10, строение 5 находилась нежилая одноэтажная постройка, возведенная в 1990 году. Его давно снесли. А теперь на освободившемся месте вырос новый дом. Его площадь - 121,8 квадратных метра! Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров, у сооружения не было необходимых документов. Таких как проектная документация, разрешение на строительство и акт ввода объекта в эксплуатацию.

«Участок также не предоставлялся под реконструкцию существующего здания, - отметил глава ведомства. - Материалы были переданы в суд, который подтвердил незаконность нового строения и постановил снести его».

На сегодня самострой полностью разобран. Площадку, на которой он располагался, уже очистили от строительного мусора.