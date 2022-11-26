Благотворительная акция «Добрая елка» стартует в Москве с 5 декабря 2022 года

Подопечные НКО и фондов могут попросить в подарок игрушки, одежду, спортивный инвентарь и пр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Акция «Добрая елка» начнется в Москве с 5 декабря. Ее цель – исполнение желаний подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций (НКО), сообщили на сайте столичной мэрии.

На сайте опубликуют истории детей и представителей старшего возраста. Жители столицы смогут выбрать понравившийся рассказ и исполнить новогоднее желание автора послания. Мечты у подопечных разные: кто-то хочет побывать на концерте или экскурсии, а кто-то получить необходимые в быту вещи.

Уточняется, что заявку на исполнение желаний рассматривают в течение двух недель. Подопечные НКО и фондов могут попросить в подарок игрушки, одежду, спортивный инвентарь и прочее.

Москвичи исполнят новогодние мечты детей и подростков от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, сирот, ребят с ОВЗ, а также людей старше 60 лет. Для этого нужно перейти на сайт акции, выбрать карточку с желанием и заполнить специальную форму. После этого с благотворителем свяжется оператор колл-центра и подтвердит заявку. Останется только дождаться звонка из организации и передать подарок.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи помогут детям-сиротам подготовится к Новому году. Горожане подготовят для ребят тематические мастер-классы.