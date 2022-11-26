Езду на самокатах планируют запретить на некоторых улицах Москвы с 1 марта 2023 года

В Москве запретят ездить на самокатах на улицах со скоростью движения более 80 километров в час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поездки на самокатах запретят в Москве на улицах с разрешенной скоростью движения более 80 километров в час. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексея Митяева.

Как поясняется, поездка на самокате на тех улицах, где скорость движения выше 80 километров в час, небезопасна. Введенное ограничение же сделает движение комфортным и безопасным для всех участников.

Зоны, где будет введен запрет на использование самокатов, будут специально выделены на карте. Также их отметят специальными табличками.

Обсуждение проекта ведется совместно с ГИБДД. В ближайшее время подготовят список зон, а также установят рядом с ними таблички.

Правительство ставит задачу внедрить все нововведения до начала сезона, чтобы с 1 марта они уже действовали. С той же даты вступают в силу связанные с самокатами поправки, принятые в ПДД. Об этом писал ранее KP.RU.