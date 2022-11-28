Ефимов: московская компания поставила городу почти 1,6 миллиона медизделий по офсетному контракту

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

С января по сентябрь 2022 года столичный производитель поставил для нужд московской системы здравоохранения почти 1,6 млн медицинских изделий. Они предназначены для стомированных пациентов. Стома — это термин их хирургии, означающий искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что поставки произвели в рамках офсетного контракта.

— Офсетные контракты помогают стимулировать компании на производство необходимой городу продукции. Для бесплатного обеспечения пациентов со стомой необходимыми медизделиями город заключил такой договор с резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» – компанией «Гемамед», – сообщил Владимир Ефимов.

Офсетный контракт — это долгосрочный договор, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства. Москва — первый регион России, который начал практиковать подобную схему еще в 2017 году. С «Гемамед» контракт был подписан три года назад. В рамках соглашения инвестор вложил 1 млрд рублей в создание инновационного производства. В контракте указано, что Москва на протяжении восьми лет будет закупать медицинские изделия для стомированных пациентов. Общая стоимость продукции оценивается в 8,6 млрд рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в 2022 году города заключил новые офсетные контракты. По решению мэра Сергея Собянина пройдут конкурсы на право заключения офсетов по поставке мебели для медучреждений и лекарств.

— В ближайшее время планируем объявить еще ряд конкурсов на поставку медицинских препаратов и изделий для нужд системы здравоохранения, – сообщил Овчинский.

За время существования практики офсетных контрактов, город подписал пять таких соглашений с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. Москва закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд рублей. Кроме медизделий для стомированных больных, еще два инвестора уже поставляют для нужд столицы лекарства, продукты для молочных кухонь.

Минувшим летом начали действовать поправки к закону о контрактной системе: они снизили минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства с 1 миллиарда до 100 млн рублей. Это дает возможность привлекать к заключению соглашений гораздо больше производителей.