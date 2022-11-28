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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:43

Эксперт Бондаренко спрогнозировала появление домов-трансформеров в Москве

По ее словам, здания смогут вырабатывать электричество от солнечных батарей и мини-ветряков
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Эксперт считает, что дома-трансформеры будут перемещаться согласно сезону

Эксперт считает, что дома-трансформеры будут перемещаться согласно сезону

Фото: Shutterstock

В Москве могут появиться дома-трансформеры, считает директор Музея транспорта Оксана Бондаренко. Об этом она рассказала в беседе с «Мослентой».

Эксперт отметила, что здания могут стать транспортом: мобильные дома будут перемещаться согласно сезону. Кроме того, постройки-будущего станут вырабатывать электричество от солнечных батарей и мини-ветряков.

Бондаренко добавила: что через некоторое время в столице кардинально изменится и вся система транспорта. Каждому пассажиру будут выстраивать маршрут с «бесшовными» пересадками между электромобилями, капсулой-такси или поездами.

Ранее KP.RU сообщал, что тестирование новой модели электровелосипеда для проката началось в Москве. Завершить и начать поездку горожане смогут на любой городской велопарковке, что расширит географию сервиса. Для этого не придется вводить логин и пароль, нужно только отсканировать QR-код.