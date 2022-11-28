Бондаренко: В будущем у жителей Москвы появятся роботы-аватары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через 100 лет у жителей Москвы, работающих удалённо, будут собственные роботы-аватары. Такое мнение высказала в беседе с «Мослентой» директор музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Как заявляет Бондаренко, работающие в Москве люди, которые не имеют возможности приехать в офис, или маломобильные, жители других городов, будут появляться на работе в виде роботов-аватаров, которые тоже можно назвать своего рода транспортом. Директор музея отметила, что такого мнения придерживаются учёные-футурологи.

Также Бондаренко заявила, что через 100 лет весь транспорт в Москве будет управляться компьютерным автопилотом, благодаря чему исчезнут пробки и задержки в доставке товаров. Автомобиль же получит новое значение в жизни человека, и станет чем-то вроде дома/рабочего кабинета.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в будущем в Москве появятся дома-трансформеры.