Заммэра Ефимов: оборот обрабатывающих предприятий неэнергетического сектора Москвы вырос на 15%

По словам вице-мэра, более трети выручки, которую получила отрасль, приходится на металлургию и производство металлических изделий

За девять месяцев 2022 года оборот обрабатывающих предприятий неэнергетического сектора Москвы вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам девяти месяцев объем выручки московских предприятий обрабатывающей промышленности несырьевого неэнергетического сектора составил 3,8 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов. Лидерами по объемам стали металлургические, пищевые и фармацевтические компании, – сообщил Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, более трети выручки, которую получила отрасль, приходится на металлургию и производство металлических изделий. Сюда входит самый широкий спектр компаний: от выпускающих столовые приборы до производящих строительные конструкции. Их выручка составила 1,3 триллиона рублей.

Следом по объемам выручки идут предприятия пищевой промышленности (около 438,9 млрд рублей, или 11,5% общего объема) и фармацевтической (329 млрд рублей, или 8,7%).

Наибольший рост оборотов показали предприятия легкой промышленности — выпускают текстиль, одежду, обувь и изделий из кожи. Руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева объясняет, что причина стремительного наращивания производства — переориентации на импортозамещение. Это привело к тому, что выручка сектора легкой промышленности выросла вдвое (до 131,2 млрд рублей), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот в производстве готовых металлоизделий выше прошлогоднего показателя на 95%, в фармпромышленности – на 60%. Среди лидеров темпов роста также бумажная промышленность, металлургия, производство продуктов питания.

— Предоставляемые промышленности системные и антикризисные механизмы поддержки позволяют московским компаниям расширять деятельность, наращивать мощности, а также пул заказчиков. Таким образом, с начала этого года предприятия города стабильно увеличивают поставки собственной продукции, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ведущий объем выручки несырьевого неэнергетического сектора – более 2,8 триллиона рублей – приходится на крупные и средние предприятия. Остальной 1 триллион дают компании малого бизнеса этой сферы.