В Печатниках прекращено незаконное строительство

Земельный участок уже освободили от ограждений и материалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ещё один самострой исчез со столичных улиц, даже не успев толком появиться. Начавшееся строительство на Угрешской улице, дом 2 в Печатниках на юго-востоке города заметили сотрудники Госинспекции по недвижимости. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, на земельном участке площадью 50 квадратных метров проводились незаконные строительные работы.

«На территорию были завезены бетонные блоки, песок, размещена вывеска «Строительные работы», - уточнил глава ведомства. - Однако инспекторы установили, что земельный участок не предоставлялся для строительства. На проведение подобных работ не была оформлена соответствующая документация. Таким образом, нарушение удалось выявить на начальном этапе».

Нелегальная стройка уже прекращена. Освободившееся место привели в порядок.