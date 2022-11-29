Наталья Сергунина: Московскую выставку импортозамещающих решений в реставрации посетили шесть тысяч человек

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В Москве подвели итоги выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая проходила в центре современного искусства «Винзавод» с 24 по 26 ноября. Экспозиция, площадью 2,5 тысячи квадратных метров, объединила более 100 решений отечественных производителей, а также экспертов из России и дружественных стран, студентов профильных вузов и просто интересующихся этой темой. Всего мероприятие посетили шесть тысяч человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня при реставрации архитектурных памятников в Москве используются именно отечественные материалы, западные санкции на отрасль никак не повлияли, она устойчива. В стране достаточно технологий, ресурсов и мощностей, чтобы обеспечить автономную работу специалистов в сфере сохранения культурного наследия. Это и показала выставка, где демонстрировались современные и перспективные решения. За три дня с ними познакомились шесть тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.

В рамках выставки состоялось более 100 мероприятий, включая лекции, мастер-классы для профессионалов и любителей, студенческий конкурс и деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов.

Деловая программа выставки объединила ведущие отечественные компании отрасли, сотрудники которых обменялись опытом и провели презентации. Помимо этого, прошли выступления 140 спикеров из России и дружественных стран — признанных мастеров реставрации, историков, представители бизнеса, органов власти.

«Отмечу своевременность этой выставки. Очень хотелось поделиться с коллегами-реставраторами тем, что у производителей в настоящее время появляются новые возможности. У нас есть прекрасные разработки, есть опыт и производства, и применения материалов», — подчеркнула председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина.

В топ-5 событий деловой программы, вызвавших живой интерес участников, вошла дискуссия «Импортозамещение vs параллельный импорт», где обсуждались возможности локализации производства российских компаний из других регионов в столице. Так, при поддержке Правительства Москвы уже в следующем году в городе появятся филиалы двух предприятий и обучающий центр, где можно будет познакомиться с современными технологиями реставрации.