Московский завод приступил к поставке компактных фрезерных станков для металлообработки с программным управлением

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Столичное компания BEAVER technology приступила к поставкам компактных фрезерных станков для обработки металла собственной разработки. Серийный выпуск установки начался в этом году. Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«На смену зарубежным поставщикам оборудования на внутренний рынок выходят новые локальные предприятия, которые создают инновационные и более технологичные продукты. Так, в Москве разработали компактный фрезерный станок с программным управлением, предназначенный для большинства типовых операций по металлообработке. Он может быть использован в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях. Запуск серийного производства состоялся в этом году, сейчас начались первые поставки», – сказал Владислав Овчинский.

Станок более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также обладает механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения.

Основа конструкции была спроектирована с помощью генеративного дизайна с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволило получить конструкцию высокой прочности и жесткости, минимальной массы и габаритов.

«Такие свойства позволят обеспечить стабильную работу даже с труднообрабатываемыми материалами на всем жизненном цикле станка. При этом цена устройства на 30-50 процентов ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Таким образом, вместо одного импортного станка можно поставить три или четыре и получить экономическое преимущество по объему производимых деталей», – отметил основатель BEAVER technology Александр Бобрышев.