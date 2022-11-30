Наталья Сергунина: В Москве рядом с ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России

Фото: пресс-служба ВДНХ

Недалеко от ВДНХ на улице Вильгельма Пика открылся один из самых больших конгресс-отелей в России — Soluxe Hotel Moscow. Он относится к крупной китайской сети гостиниц и находится на территории многофункционального центра «Парк Хуамин», ориентированного на проведение бизнес-мероприятий. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в перспективе комплекс станет одной из значимых городских культурно-деловых площадок для развития партнерских отношений с представителями Китайской Народной Республики (КНР).

«По итогам 2022 года в городе будет введено в эксплуатацию 10 новых гостиниц на 1,2 тысячи номеров. Конгресс-отель рядом с ВДНХ — первый столь масштабный проект в сфере гостиничной инфраструктуры, реализованный китайскими инвесторами в Москве. Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока и укреплению дружеских отношений между нашими государствами, о чем позволяет говорить динамика последних лет. В доковидном 2019-м, когда столицу посетило рекордное число путешественников, мы приняли больше 870 тысяч гостей из Китая — это первое место среди всех стран дальнего зарубежья», — сказала Наталья Сергунина.

В допандемийный период турпоток из Китая в Москву показывал стабильный рост — в среднем более 19% в год. Столица остается главным центром притяжения китайских путешественников в России — почти половина из них едет именно в столицу. Наиболее популярные достопримечательности — Кремль, Красная площадь, Государственный исторический музей, Большой театр, ВДНХ.

Новый отель как раз находится возле одной из них — знаменитой Выставки достижений народного хозяйства. Развитие такой инфраструктуры позволит увеличить турпоток и диверсифицировать сезонность, так как конгрессы, форумы и другие события могут проходить в любое время года.

Гостиница Soluxe Hotel Moscow — первый объект в Москве, построенный в соответствии с китайской традиционной культурой фэншуй. В его оформлении использованы декоративные восточные элементы и современные технологичные решения.

В отеле более 300 номеров. Из панорамных окон открываются виды на Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую башню. Конференц-залы гостиницы отвечают всем последним требованиям организации мероприятий международного уровня. На территории «Парка Хуамин» также есть аутентичный сквер в китайском стиле с прогулочными дорожками, беседками и водопадами.