Москвичам пообещали морозы в первую неделю декабря до -15 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов поделился прогнозам на первую неделю декабря 2022 года. По словам синоптика, стоит готовиться к настоящей зиме. В Москве похолодает, столбики термометров опустятся до -15 градусов по Цельсию. При этом будет сохраняться высокое давление, а вот осадков не ожидается.

- Начиная с понедельника столбик термометра опустится сначала до −12, а потом и до −15 градусов. Мороз крепчает, - говорит метеоролог NEWS.ru.

Показатели давления будут приблизительно равны 760 мм.ртутного столба.

Пик похолодания, в том числе в Подмосковье и столице, придется на 1-2 декабря. Температура воздуха в эти дни в центральных областях будет на 4–6 градусов ниже климатической нормы, передает РИАМО.

Ждать возвращения тепла уже не стоит, в европейской части страны установилась настоящая зимняя погода. Врачи советуют пересмотреть гардероб и отказаться от легкой обуви, иначе это грозит обморожением.