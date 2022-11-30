Синоптик Шувалов рассказал, сколько продержатся морозы в Москве

Холоднее всего будет на востоке Подмосковья - там 4 и 5 декабря ждут морозы с температурой до 20 градусов ниже нуля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Крепкие морозы с температурой, которая на 5-7 градусов отстает от нормы, продержатся в Москве как минимум до 7 декабря 2022 года, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Снегопады вернутся в столицу также не ранее этой даты.

- В четверг в столице морозы не слабее сегодняшних, а вот в пятницу и субботу немного отпустят, чтобы с воскресенья взяться по новой, - озвучил прогноз на первые дни столичной зимы Александр Шувалов в своем Телеграм-канале.

Метеоролог добавил, что особенно холодно будет на востоке Подмосковья. В этой части региона 4 и 5 декабря столбики термометров могут впервые за этот сезон опуститься до 20 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в первых числах декабря в Москве ожидаются аномально низкие температуры. Как писал KP.RU, они больше характерны для самого холодного периода зимы в столице - последних пяти дней января.