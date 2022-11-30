Билеты на елку мэра Москвы в этом году раздадут семьям мобилизованных, многодетным, а также отличникам

Дети мобилизованных получат билеты от мэра Москвы на традиционные новогодние елки в Гостином дворе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети мобилизованных москвичей получат билеты на елку мэра Москвы. Новогодние представления традиционно пройдут в Гостином дворе с 24 декабря по 6 января. Бесплатные приглашения на праздник, устраиваемый мэром столицы, ежегодно получают отличники, победители конкурсов и олимпиад, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году на елку вместе с ними будут придут и дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Приглашения на праздничные представления от имени Сергея Собянина получили более 42 тысяч детей, отличившихся в учебе, спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премии правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей. Также на представлениях побывают дети из семей мобилизованных», - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В этом году маленьких гостей елки будет ждать волшебный экспресс: он заберет их на сказочном вокзале и доставит навстречу чудесам и приключениям. На вокзале юных зрителей встретят Дед мороз и Снегурочка, а их волшебные подручные помогут зрителям найти свои места в зале. Участники праздника увидят красочное представление, их также ждет карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами известных фильмов и мульфильмов, карусель, мастер-классы и игровые зоны. Все желающие смогут сделать аквагрим и сфотографироваться в специальной фотозоне. Пока идет представление, родители и другие сопровождающие детей родственники при желании могут провести время в мульткинотеатре.

Большую предновогоднюю программу для семей участников СВО также организовал Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Родственников призванных на службу жителей столицы приглашают принять участие в праздничных мероприятиях. Взрослых и детей ждут творческие мастер-классы, сказочные квесты, игры, фотосессии, подарки и угощения. Мероприятия пройдут с 1 по 16 декабря в здании Центра поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Праздничная программа рассчитана на мам с детьми разного возраста. Дети смогут соорудить браслет из бусин на ленте, своими руками смастерить елочную игрушку или нарисовать красивую новогоднюю открытку. Любители отгадывать загадки и выполнять интеллектуальные задания смогут принять участие в познавательном квесте. Для школьников старше 12 лет проводится фестиваль настольных игр. А дети от пяти лет смогут посоревноваться в командных играх. В здании центра будут работать фотозона и почта Деда Мороза. Записаться на участие в мероприятиях можно по единому телефону горячей линии Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 495 870-44-44.