Ефимов: Новые квартиры по программе реновации получили в Москве более 30 тысяч семей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал количество участников инновации, получивших новые квартиры с начала программы. Таких семей уже более 30 тысяч.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел заселяемый по реновации дом 2 на улице Мельникова в центре столицы. В эту новостройку всего планируется переезд примерно тысячи жителей Таганского района.

«Город заключил 30-тысячный договор на предоставление квартиры по программе реновации с семьей из Таганского района, переехавшей из пятиэтажки в новый дом на улице Мельникова», - рассказал Ефимов.

По его словам, в этом году всего 13,6 тысячи московских семей, участвующих в реновации, отметили новоселье.

«Это на 85 процентов больше, чем за весь прошлый год», - уточнил заммэра.

Напомним, новостройку на улице Мельникова начали заселять 21 сентября этого года. Сюда переедут жильцы первого дома 1 на 2-й Дубровской улице, а также домов 18, 20, 24 и 26 на Нижегородской улице. Договоры уже прописаны с 201 семьей из 265.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что с момента старта реновации в столице переселяются уже 36,5 тысячи семей из 568 намеченных под снос пятиэтажек.

«Им предложены квартиры в 201 новостройке во всех столичных округах», - добавил Гаман.

Всего на сегодня программа обеспечила переселение 96,4 тысячи жителей. Из них 81,5 тысячи человек уже справили новоселье. Утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным программа реновации жилищного фонда действует в городе с августа 2017 года. В ее список попали 5175 жилых домов. В новостройки переедут более одного миллиона москвичей.